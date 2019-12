Dëst geet aus enger Etüd vun "Netcredit" ervir, déi déi heefegst Familljennimm pro Land oplëscht.

Keng wierklech grouss Iwwerraschung sinn dëst Joer déi heefegst Familljennimm zu Lëtzebuerg. Op den éischte Plaze leien effektiv nëmmen Nimm, déi all Lëtzebuerger kennt a warscheinlech och a sengem Ëmfeld huet, deen esou heescht, respektiv souguer selwer esou heescht.

Op der Plaz 1 steet de Numm "Schmit", dono kommen "Muller", "Weber", "Wagner" an "Hoffmann".

Ganz allgemeng kann ee soen, dass Familljennimm reng etymologesch a 5 verschidde Kategorië kënnen agedeelt ginn: de Beruff, déi perséinlech Beschreiwung, den Numm vun enger Géigend oder enger Plaz, den Numm vum Papp oder engem Virfaren oder den Numm vun engem Schutzpatréiner.

Virun allem Nimm, déi mat Beruffer vu Virfare verknäppt sinn, ginn et haaptsächlech an Europa enorm vill. Heizou gehéieren "Schmit" fir de Schmadd, "Müller" fir de Mëller oder "Weber" fir de Wiewer.

Iwwregens ass Müller souwuel an Däitschland, wéi an der Schwäiz deen heefegste Familljennumm.

Ma och den Numm "Schmit", also deen heefegsten Numm zu Lëtzebuerg, ass virun allem an den engleschsproochege Länner ganz wäit vir. "Smith" ass deen heefegsten Numm a Groussbritannien, den USA, Kanada an an Australien.

Den heefegsten Numm a Portugal ass "Silva" an daucht och an der Ranglëscht vun de Lëtzebuerger Familljennimm relativ uewen op. Hei beleet den Numm d'Plaz 12.

© www.netcredit.com

Weltwäit dominéieren awer ganz kloer déi asiatesch Nimm, dat natierlech wéinst der héijer Populatiounszuel. Den Numm "Wang" ass deen Numm, dee weltwäit am meeschte representéiert ass.

74,8 Millioune Chinese ginn et, déi "Wang" heeschen (5,47% vum ganze Land), weltwäit souguer 76,5 Millioune Mënschen. Op de Plazen 2 an 3 kommen d'Nimm "Devi" an "Zhang".