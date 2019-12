Si sinn emol queesch duerch ganz Lëtzebuerg gepaddelt … si hu Glas eleng mat hirer Stëmm zerbrach...

... si si wäit iwwert d'Wolleke vum Land eropgeklotert ... an hunn eis mat op divers Reesen an d'Vergaangenheet geholl - den Olivier Catani an de Mr Science. Den 19. September 2009 waren déi 2 fir d'éischt zesummen op der Televisioun ze gesinn, kannt hu si sech virdrun net. Ma si haten ee gemeinsaamt Zil: De Leit d'Wëssenschaft an all hire Facetten e Stéck méi no ze bréngen. An dëst Joer feiert hir Sendung ronne Gebuertsdag. Am Virfeld vun hirer Best-of-Pisa-Emissioun dëse Sonndeg, kucke mir zesumme mat hinnen zeréck op ee Joerzéngt PISA – De Wëssensmagazin an op all hir geckeg Experimenter.