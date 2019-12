Am Live! Planet People geet et e Freideg den Owend ëm Konscht, sportlech Vakanzen an déi däitsch Serie GZSZ.

Schonn als Kand wollt den Emil Antony Konschtmoler ginn, awer en anere Wee war fir hie virgezeechent. Mat 32 Joer hat e seng éischt Ausstellung a verbënnt an der Molerei seng aner grouss Léift zu Afrika an den Déieren, déi e reegelméisseg op Safari moolt. Elo an der Pensioun hänke seng Tableaue mat wëllen Déieren drop iwwer munch engem Kamäin.

Den Daniel Leiner verbënnt seng héich sportlech Vakanze mat grousse Sammelaktioune fir de gudden Zweck an huet bis elo all Zil erreecht, dat e sech gesat hat. Egal ob bei engem Marathon mat senger Fra duerch d'Wüüst oder am Suedel 1.100km duerch Israel, an ëmmer fir e Wierk, dat hinnen um Häerz leit.

Hana Sofia Lopes weist den Ament hir grouss Bandbreet als Actrice an alle Beräicher. Am Theater, am Kino an elo och virun engem Millioune-Public bei GZSZ. Bis de 7. Dezember spillt d'Hana nach am "Dealing With Clair" ënnert der Regie vum Anne Simon am Kapuzinertheater. "Toy Gun", an deem si déi weiblech Haaptroll spillt, leeft zanter dëser Woch a Kanada, an zanter dem 26. November gesäit een d'Hana als Amalia bei GZSZ nieft dem Daniel Fehlow, deen de Leon Moreno spillt. A mir schalten an de Conservatoire zu Märel, wou den Téléthon e Freideg den Owend lancéiert gëtt.