Vill Leit ploe sech all Joer op en Neits mat der Fro, wat se hirem Partner, Kolleegen a Familljemembere fir Chrëschtdag schenke sollen.

Eng Fro, déi den éischten Ament vläicht einfach kléngt, a Wierklechkeet awer eng Herkulessaufgab ass. Virun allem, wann ee bedenkt, dass eleng a Groussbritannien 1 vun 9 Persoune säi Kaddo no de Chrëschtdeeg ëmtausche geet, sou eng Statistik vu Global Data. An Zuelen ausgedréckt sinn dat GoCompare Money no Geschenker am Wäert vun 143.000.000 £, déi de Leit keng Freed bereet hunn.

Iwwert wat freeë sech Mann a Fra am meeschten a wat ass en No go ënnert dem Beemchen? An enger Etüd, déi vun der brittescher Bijouterie Beaverbrooks an Optrag gi gouf, sinn d'Geschenk-Gewunneschte vun 2.000 Leit analyséiert ginn. All 4. Fra hätt scho Kaddoe vun hirem Partner ouni deem säi Wëssen ëmgetosch. Nëmme ronn 15-16% deelen eng Wonschlëscht mat hirer besserer Hallschecht.

87% vun de befrote Frae géinge sech iwwert eng Vakanz freeën, 81% iwwert eng Ketten an 80% iwwert e Rang. Ganz onbeléift si Botzmëttel an och bei Kachstonnen oder Accessoirë fir den Auto wäre si net komplett aus dem Haischen. Wéi bei de Frae kommen och bei de Männer Vakanzen am beschten un a 75% wënsche sech vum Chrëschtkëndchen en neien Auto. Am schlëmmste fanne si Fitness-Abonnementer, dat hu 37% vun hinnen zouginn.

Géigestänn, vun deenen ee beschtefalls och d'Patte soll ewechloossen, si Strëmp, Salz fir an d'Buedbidden, Nuesschnappecher, Pyjamaen, Téi-Zerwisser oder e Regimesplang.

Wat also schenken?

Wat kann ee senger grousser Léift, Famill a Frënn dann iwwerhaapt schenken, wann esou vill ewechfält? Zurzäit ass et a Moud, näischt Materielles ze verschenken, mä Erfarungen, sou den Journal of Consumer Research. Dorënner falen net nëmme Vakanzen, mä och Ausflich an e Fräizäitpark, Concerten, Theater oder Kino. Och e materielle Kaddo kann eng Frëndschaft stäerken, et hänkt just dovunner of, wat et fir e Géigestand ass. Eng CD oder en Disk kann zum Beispill Erënnerungen un e gemeinsame Concert ervirruffen a Loscht op weider gemeinsam Evenementer maachen.



Et dierf awer net vergiess ginn, dass all Mënsch eenzegaarteg ass. Éier ee sech ënnert d'Mënschemassen an de Butteker mëscht oder am Internet surft, soll ee sech Gedanke maachen, wéi eng Interessen an Hobbyen déi aner Persoun huet. An och wann d'Geschenk schlussendlech net gefält: Et ass de gudde Wëllen, deen zielt!