De Jury vun de Media Awards huet säi Choix gemaach. 65 Projete goufen an de verschiddene Kategorië selektionéiert.

Si sinn an der Course fir e Gold-, e Sëlwer- , e Bronz-Award oder de Publikumspräis ze gewannen. D'Iwwerreechung vun de Präisser ass de 5. Februar an de "Victor Hugo"-Halen um Kierchbierg.

Am Jury vun de Media Awards 2020 sinn den Hugues Delcourt (Delcourt, Kim & Associates), President vun der Jury, de Luc Biever (TNS-ILRES | Managing Director), d'Marianne Grisse (Designer), de Marc Sniukas (Deloitte | Director Innovation) d'Isabelle Weill (Partner, Hunteed. Indépendant Board Director Madvertise (Paris, Berlin, Milan / Listed company)) an de Laurent Witz (Zeilt Productions | Producer – Director).

Si hunn am ganzen 133 Dossieren an deene verschiddene Kategorië bewäert. Um Enn goufen der 65 selektionéiert.

Weider Infoen hei!

Offiziellt Schreiwes

Les Media Awards 2020 ont leurs nominés

Le jury des Media Awards a fait son choix. Le 5 février prochain, les participants à la cérémonie de remise des prix découvriront qui, dans les 65 projets nominés, recevra un Gold, un Silver, un Bronze ou un Prix du Public. Il est d’ores et déjà possible de réserver ses places !

Le jury des Media Awards, présidé par Hugues Delcourt (Delcourt, Kim & Associates), a dû départager 133 dossiers dans les catégories du concours. À l’arrivée, ce sont 15 agences et 47 annonceurs qui ont travaillé sur les 65 projets nominés.

Ce choix a été guidé par les spécificités de chaque média, qui impose ses limites et propose des espaces de liberté – et donc de créativité. La qualité des campagnes est le reflet de la coopération entre les annonceurs et les professionnels de la communication qui, en travaillant de concert, réussissent à trouver le meilleur équilibre, et le meilleur résultat.

Il s’agit de récompenser les meilleures créations publicitaires « above the line » luxembourgeoises de ces deux dernières années. Les agences de communication, ainsi que leurs clients, ont pu prendre part à une compétition organisée en neuf catégories : Cross-Media, Digital, Native Advertising, OOH/DOOH, Première campagne, Presse, Presse B2B, Radio, TV/Cinéma.

Les catégories Radio, TV/Cinéma, Presse, Digital, OOH/DOOH, seront également soumises au vote du public pour attribuer les Prix du Public.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 5 février 2020, à la Halle Victor Hugo. Les places sont disponibles à la vente en ligne, en libre placement ou avec la possibilité de réserver une table (à partir de 12 personnes).

Le jury

Six personnalités se sont réunies pour désigner les nominés des Media Awards 2020.

Le jury était composé de :

Hugues Delcourt ( Delcourt, Kim & Associates) Président du jury

Delcourt, Kim & Associates) Luc Biever (TNS-ILRES | Managing Director)

(TNS-ILRES | Managing Director) Marianne Grisse (Designer)

(Designer) Marc Sniukas (Deloitte | Director Innovation)

(Deloitte | Director Innovation) Isabelle Weill ( Partner, Hunteed. Indépendant Board Director Madvertise (Paris, Berlin, Milan / Listed company))

Partner, Hunteed. Indépendant Board Director Madvertise (Paris, Berlin, Milan / Listed company)) Laurent Witz (Zeilt Productions | Producer – Director)

La Media Awards Night

Le palmarès définitif du concours, avec l’attribution des prix Gold, Silver, Bronze et Prix du Public, sera dévoilé le mercredi 5 février 2020 lors de la cérémonie, organisée à la Halle Victor Hugo.

Les billets d’entrée sont d’ores et déjà en vente sur www.media-awards.lu et sur www.paperjam.club. Les places individuelles (sur des tables partagées) sont proposées à 159 € (membres du Paperjam Club: 119 €).

!!!!!!! Jusqu’au 31/12/2019, bénéficiez des tarifs Earling booking :

- 139 € pour les non-membres du Paperjam Club et 109 € pour les membres

Les nominés

CROSS-MEDIA

Campagne Lighting Spirit , par Mikado Publicis pour le client Bâloise Assurances

, par Mikado Publicis pour le client Bâloise Assurances Campagne We give you the energy. You write the story., par binsfeld pour le client Enovos

par binsfeld pour le client Enovos Campagne 45 ans Shopping Belle Étoile , par plan K pour le client La Belle Etoile Shopping Center

, par plan K pour le client La Belle Etoile Shopping Center Campagne easyProtect , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client LALUX Assurances

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client LALUX Assurances Campagne Plaisirs d’été, par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg

par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg Campagne Les accidentés de la route, par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Sécurité Routière et Association des Victimes de la Route

par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Sécurité Routière et Association des Victimes de la Route Campagne Boom , par Mikado Publicis pour le client Orange Luxembourg

, par Mikado Publicis pour le client Orange Luxembourg Campagne Rosport mat..., par BetoCee pour le client Sources Rosport

par BetoCee pour le client Sources Rosport Campagne Your Bridge to Luxembourg , par Apart pour le client Spuerkeess

, par Apart pour le client Spuerkeess Campagne Tango Infinity, par lola strategyandesign pour le client Tango

PRESSE

Campagne Inscription au Brevet de Maîtrise , par VOUS Agency pour le client Chambre des Métiers Luxembourg

, par VOUS Agency pour le client Chambre des Métiers Luxembourg Campagne Crédit Immo , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg Campagne No Brexit for Investors , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Keytrade Bank Luxembourg

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Keytrade Bank Luxembourg Campagne Welcome to the 5* dimension , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Le Royal Luxembourg

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Le Royal Luxembourg Campagne On ne lit pas…, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client L'Essentiel

par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client L'Essentiel Campagne Noël d’appel aux dons , par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg

, par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg Campagne Les sacs plastiques , par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement Durable et des Infrastructures

, par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement Durable et des Infrastructures Campagne I'm Free , par granduchy pour le client Musée Draï Eechelen / MNHA

, par granduchy pour le client Musée Draï Eechelen / MNHA Campagne L'ivresse du smartphone , par Mikado Publicis pour le client Sécurité Routière Luxembourg

, par Mikado Publicis pour le client Sécurité Routière Luxembourg Campagne Vakanz, par Concept Factory pour le client Voyages Emile Weber

RADIO

Campagne Enovos Energy Future , par binsfeld pour le client Enovos

, par binsfeld pour le client Enovos Campagne La visite , par IP PRODUCTIONS pour le client Fare Real Estate

, par IP PRODUCTIONS pour le client Fare Real Estate Campagne My ING , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg Campagne Crédit Immo , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client ING Luxembourg Campagne UHT Gamme , par IP PRODUCTIONS pour le client Luxlait

, par IP PRODUCTIONS pour le client Luxlait Campagne Eté 2019 , par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg

, par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg Campagne La fête , par Mikado Publicis pour le client Ministère de la Santé

, par Mikado Publicis pour le client Ministère de la Santé Campagne La bonne conduite , par Mikado Publicis pour le client Sécurité Routière et Orange Luxembourg

, par Mikado Publicis pour le client Sécurité Routière et Orange Luxembourg Campagne Looss et Rullen - Zäit fir emzeklammen , par Apart pour le client Verkéiersverbond (Communauté des Transports)

, par Apart pour le client Verkéiersverbond (Communauté des Transports) Campagne Vin, par IP PRODUCTIONS pour le client Wengler Châteaux et Domaines

PRESSE B2B

Campagne Surréalisme , par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Arendt Business Advisory

, par IERACE DECHMANN + PARTNERS pour le client Arendt Business Advisory Campagne Private Lease Professions Libérales , par VOUS Agency pour le client BGL BNP Paribas

, par VOUS Agency pour le client BGL BNP Paribas Campagne Employee Benefits , par Mikado Publicis pour le client Cardif Lux Vie

, par Mikado Publicis pour le client Cardif Lux Vie Campagne 40 ans , par Concept Factory pour le client Luxcontrol

, par Concept Factory pour le client Luxcontrol Campagne La sécurité alimentaire , par Concept Factory pour le client Luxcontrol

, par Concept Factory pour le client Luxcontrol Campagne Futuring , par binsfeld pour le client Luxembourg For Finance

, par binsfeld pour le client Luxembourg For Finance Campagne MICE Solutions, par Concept Factory pour le client Voyages Emile Weber

DIGITAL

Campagne Inscription au Brevet de Maîtrise , par VOUS Agency pour le client Chambre des Métiers Luxembourg

, par VOUS Agency pour le client Chambre des Métiers Luxembourg Campagne Action Saint-Valentin , par binsfeld pour le client Enovos

, par binsfeld pour le client Enovos Campagne Lancement mozaïk , par VOUS Agency pour le client FOYER

, par VOUS Agency pour le client FOYER Campagne Quiz , par COMED pour le client Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg (Lëtzebuerg City Museum / Villa Vauban)

, par COMED pour le client Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg (Lëtzebuerg City Museum / Villa Vauban) Campagne Good Morning Stäreplaz / Schueberfouer, par binsfeld pour le client Luxtram

/ Schueberfouer, par binsfeld pour le client Luxtram Campagne Noël d’appel aux dons , par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg

, par VOUS Agency pour le client Médecins du Monde Luxembourg Campagne Un goût de San Francisco , par Mikado Publicis pour le client Pizza Hut Luxembourg

, par Mikado Publicis pour le client Pizza Hut Luxembourg Campagne Anti-littering, par COMED pour le client Ville de Luxembourg

OOH/DOOH

Campagne Perfect Match , par EFA - European Fund Administration pour le client EFA - European Fund Administration

, par EFA - European Fund Administration pour le client EFA - European Fund Administration Campagne De sympathie sponsoring Summer in the City , par binsfeld pour le client LEO (Luxembourg Energy Office)

, par binsfeld pour le client LEO (Luxembourg Energy Office) Campagne Les Bestinations , par Mikado Publicis pour le client Luxair Group

, par Mikado Publicis pour le client Luxair Group Campagne La sécurité alimentaire , par Concept Factory pour le client Luxcontrol

, par Concept Factory pour le client Luxcontrol Campagne Détecteur de fumée , par COMED pour le client Ministère de l’Intérieur et CGDIS

, par COMED pour le client Ministère de l’Intérieur et CGDIS Campagne Change your perspektive - Campagne de sensibilisation contre les stéréotypes sexués , par Moskito pour le client Ministère de l'Egalité des chances

, par Moskito pour le client Ministère de l'Egalité des chances Campagne Les petits déchets , par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement durable et des Infrastructures

, par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement durable et des Infrastructures Campagne Les sacs plastiques , par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement durable et des Infrastructures

, par Mikado Publicis pour le client Ministère du Développement durable et des Infrastructures Campagne Let's Run & "Rout, Wäiss & Blue", par BetoCee pour le client Sources Rosport

par BetoCee pour le client Sources Rosport Campagne Sief Keen Drecksak, par F'Créations pour le client Ville d'Esch-sur-Alzette

TV/CiNEMA