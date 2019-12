Nach 19 Deeg da kënnt d’Joer 2019 op en Enn. A wéi sou dacks huet een d’Gefill, d’Zäit wier nees vill ze séier gelaf.

Ma 2019 war awer och e Joer, an deem momentweis d’Zäit gefillt einfach stoe bliwwen ass. D’Begriefnis vum Grand-Duc Jean oder den Tornado am August, dat sinn zwee Beispiller, déi engem direkt an de Kapp kommen.

Ma et goufen och vill aner Geschichte vu Mënschen, déi eis beréiert oder beschäftegt hunn. Mir kucken dofir mat Iech zréck op déi Biller, déi bei eis hänke bliwwe sinn, déi Mënschen, déi eis beandrockt hunn an déi Temoignagen, déi eis beweegt hunn.