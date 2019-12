Dat gouf et wuel nach ni. Déi russesch Schilaanglaf-Ekipp muss an dëser Saison mat der zweeter Garde untrieden, well direkt 4 Athletinnen ausfalen.

Si sinn allerdéngs net blesséiert. D'Tatjana Aljoschina (25), d'Julia Belorukowa (24), d'Anastassija Sedowa (24) an d'Elena Sowolewa (27) sinn alle véier schwanger a kënnen dowéinst net untrieden. Hannert dësem "Baby-Boom" verstoppt sech ee Plang. An dëser Wantersport-Saison ass nämlech weder eng WM, nach eng Olympiad an dofir notze si dës Iwwergangssaison fir hir Schwangerschaft. D'Teamcheffin Jelena Välbe, déi an hirer aktiver Karriär 14 Mol WM-Gold gewanne konnt, huet hinnen dëst explizitt geroden. Iwwerdeems d'Jelena Välbe houfreg ass op d'Athletinnen, kënnt vun anere Verbänn hefteg Kritik. Et dierft een den Dammen net virschreiwen, wéini si dierfe schwanger ginn a wéini net.