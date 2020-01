Iwwerall op der Welt ginn Charity-Events organiséiert, et lafe Spenden-Aktiounen a vill Mënsche bidden hir Ënnerstëtzung fir Australien un.

Och hei zu Lëtzebuerg kucken d'Leit net einfach no. Den 23. Januar ass tëscht 18 an 1 Auer eng "Australien Bushfires Fundraiser"- Night organiséiert, bei där sech nawell déi ënnerschiddlechst Entreprisë, dorënner vill Restaurateuren, gemellt hunn, fir doraus e Succès ze maachen.

Mat enger flotter Tombola a ganz interessante Präisser sollen d'Leit animéiert ginn, hiren Deel, fir Australien ze hëllefen, bäizedroen. Ze gewannen ënner anerem Kach- oder Danzcoursen, Konscht-Objeten, Wäin-Degustatiounen, Shopping-Bongen an nach Villes méi.

Bei dëser Aktioun ginn déi australesch Organisatiounen "RSPCA Australia" an "FRRR" ënnerstëtzt.

Och d'Scouten hei am Land hu sech zesummegedoen, fir eng ganz bestëmmten Aktioun z'ënnerstëtzen. Mam "Scouts Australia Bushfire Relief Badge", dee vun de Scouten an Australien kreéiert gouf, kann all Member säi klenge Bäitrag leeschten. De Käerjenger Grupp huet d'Initiativ vun der Aktioun hei am Land ergraff a mat enger Sammelbestellung hat de Grupp bannent kuerzer Zäit iwwer 6200 Euro zesummen. Dee Montant wäert ganz sécher nach weider klammen.