Keng aner Perséinlechkeet stoung bannent de leschte Méint esou dacks am Zentrum vum ëffentlechen Interessi wéi déi jonk Klimaaktivistin.

Dowéinst huet sech de Panoptikum op der Reeperbahn dozou entscheet, an noer Zukunft e Modell vum Greta Thunberg auszestellen. Dës wäert déi éischt Wuessfigur weltwäit vum 17 Joer ale Meedche sinn.

Wéinst senger Virbildfunktioun a Saache Klimaschutz an Ëmwelt hätt d'Greta Thunberg sech eng Plaz am Panoptikum zu Hamburg verdéngt, sou heescht et vum Wuessfigure-Musée.

Anescht wéi bei deenen anere Figure wäert d'Klimaaktivistin jee no Joreszäit aner Kleeder unhunn. Den 29. Januar ass et dann esouwäit: da wäert se offiziell virgestallt ginn.