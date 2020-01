De 25. Januar war déi 93. Editioun vun der Wiel zur Miss & Mister Luxembourg 2020.

D'Émilie Boland an de Max Bidinger hu gewonnen an dierfen elo Lëtzebuerg representéieren, wann d'Miss an de Mister World gesicht ginn.

Bal 250 jonk Fraen a Männer hate sech fir de Casting gemellt. Doriwwer decidéiert, wien eng Ronn weiderkoum, huet dëse Jury:

Dëse Weekend war dee leschte Casting: 17 Fraen a 4 Männer waren zeréckbehale ginn, fir d'Successioun vum Mélanie Heynsbroek an Owen Hawel ze iwwerhuelen.

Dëst Fraen a Männer stoungen zur Auswiel

Miss Luxembourg 01 - Alessandra Miss Luxembourg 02 - Alice Miss Luxembourg 03 - Anastasiya Miss Luxembourg 04 - Chaimaa Miss Luxembourg 05 - Cindy Miss Luxembourg 06 - Elisabeth Miss Luxembourg 07 - Esther Miss Luxembourg 08 - Esther Miss Luxembourg 09 - Jessica Miss Luxembourg 10 - Kelly Miss Luxembourg 05 - Lisa B Miss Luxembourg 12 - Lisa F Miss Luxembourg 13 - Lynn Miss Luxembourg 14 - Marie Florence Miss Luxembourg 15 - Rachel Miss Luxembourg 16 - Rebecca Miss Luxembourg 17 - Sofia

Mister Luxembourg 01 - Riad Mister Luxembourg 02 - Mustafa Mister Luxembourg 03 - Max Mister Luxembourg 04 - Ilhan

Offiziellt Schreiwes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les nouveaux Miss & Mister Luxembourg 2020 sont…

Les nouveaux Miss & Mister Luxembourg 2020 ont été élus le 25 janvier 2020 lors de la cérémonie de gala

menée par Hervé Lancelin, Président du Comité National Miss & Mister Luxembourg depuis 2017, à La

Caravelle à Bertrange.

Près de 250 prétendants avaient postulé lors des castings et ce sont 17 candidates au titre de Miss

Luxembourg et 4 candidats au titre de Mister Luxembourg qui ont été sélectionnés par le jury pour participer à la prestigieuse cérémonie.

Le jury cette année était composé de :

• Augustin Forquin, Modéliste Haute Couture, Christian Dior, Paris

• Claudia Vitoria, Miss Luxembourg 2012

• Mélanie Heynsbroek, Miss Luxembourg 2019

• Maria Pietrangeli, Rédactrice en Chef, Femmes Magazine, Luxembourg

• Hervé Lancelin, Président du Comité Miss & Mister Luxembourg

• Nicolas Tissot, Membre du Comité Miss & Mister Luxembourg

Différents challenges servant à révéler la personnalité des candidats ont permis de constituer le Top 10, puis des entretiens individuels de chaque candidat sur scène avec le Président du Comité ont permis au jury de distinguer les postulants et d’annoncer les résultats finaux :

Émilie Boland, 23 ans, luxembourgeoise, a été élue Miss Luxembourg 2020 à l’issue de la cérémonie de

couronnement. Elle avait remporté le challenge de « Culture Générale » et celui de « Mannequinat ». Émilie

a été hôtesse de l’air pendant 2 ans avant de suivre une formation à la Chambre de Commerce dans le but

d’ouvrir sa propre boutique de mode. Elle défile pendant son temps libre pour des créateurs. Son désir est

de faire partager son goût pour la mode au plus grand monde. Sa grande gentillesse et sa volonté de tracer sa propre route dans la vie ont également séduit le jury.

Alessandra Crescenzo (18 ans) a été élue Première Dauphine et Lynn Heiderscheid (21 ans) a été élue

Deuxième Dauphine.

Max Bidinger, 21 ans, luxembourgeois, a été élu Mister Luxembourg 2020 à l’issue de la cérémonie. Il a

avait remporté le challenge de « Culture Générale » et celui de « Personnalité » durant la soirée. Fils d’une

mère allemande et d’un père luxembourgeois, Max est un jeune luxembourgeois passionné d’équitation, il

a pu partir une année en Angleterre afin de pratiquer l’équitation et le saut d’obstacles à un haut niveau. Il

s’adonne également à la boxe et au taekwondo. Max est un garçon positif, à l’écoute et avenant avec un

esprit de compétition. Son élégance naturelle et son sourire ont également séduit le jury.

Mustafa Tofi, 22 ans, a été élu Premier Dauphin de Mister Luxembourg 2020.

Méi Detailer fënnt een um Site www.missluxembourg.org