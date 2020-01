Wie leschte Freideg d'Zuelen 3,4,6,9,24 an d'Stäre 5 an 8 ugekräizt huet, deen huet elo 28.601.720 Euro méi um Kont.

Den Jackpot gouf hei zu Lëtzebuerg geknackt an dat souguer scho fir déi 3. Kéier.

Iwwer 28 Milliounen Euro: Gewënner-Ticket gouf zu Lëtzebuerg kaf

Proportional gesinn, leie mer net schlecht am Verglach mat anere Länner, wou e schonn erausgaangen ass.

An England a Frankräich all kéiers 104 Mol

A Spuenien 101 Mol

A Portugal 77 Mol

An der Belsch 38 Mol

22 Mol goung de Gewënn an d'Schwäiz

An Éisträich an Irland all kéiers 16 Mol

Et ass net ëmmer Gléck eleng, dat ee gewannen deet. Vill Leit spille mat Statistiken. An deem Kader kann een déi am meeschte gezunnen Zuelen ermëttelen: 20, 23, 44, 39, 17 a bei de Stären 2 an 3.

D'Zifferen, déi am mannste gezu gi sinn: 40, 18, 33, 22, 35 an 10 an 1 bei de Stären.

D'Chance, fir den Jackpot ze knacken, läit statistesch gesi bei 1 zu 140 Milliounen. Domat sinn d'Chancen zwar immens kleng, ma wéi heescht et esou schéin: Wien net wot, wien net gewënnt.