Den traditionelle "Cortège de la Saint-Valentin" vun der Fédération Horticole Luxembourgeoise an dem Jonggäertnerverband war dëst Joer de 7. Februar.

Et war ewell déi 52. Oplo vum Ëmzuch am Virfeld vu Vältesdag de 14. Februar.

Weider Statioune vum Cortège am rouden Doppeldecker-Bus waren: d'Chambre d'Agriculture, de Bureau de la Chambre des Députés, de Conseil de Gouvernement, de Ministère de l'Agriculture, d'Chambre des Métiers an d'Fédération des Artisans an de Stater Gemengerot.

Hei gesäit een de Passage bei der Regierung:

© Domingos Oliveira

Hei d'Schreiwes vun der VDL

52e Cortège Saint Valentin

Remise de fleurs au Collège échevinal de la Ville de Luxembourg

Ce vendredi 7 février 2020, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a accueilli la Fédération Horticole Luxembourgeoise asbl et l’association « Jonggaertner Lëtzebuerg », accompagnées de Valentine et Valentin, à l’occasion de leur traditionnel Cortège Saint Valentin.

Cette visite a été l’occasion d’offrir des bouquets de fleurs au Collège échevinal afin de le remercier du soutien qu’il a apporté pendant toute l’année 2019 à l’horticulture luxembourgeoise.

© vdl/charles soubry