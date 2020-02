Um Donneschdeg war d'Grande-Duchesse Maria Teresa bei enger Fondatioun agelueden, déi ee Partner vun hirer Asbl Stand Speak Rise Up! ass.

Et handelt sech ëm d'Fondatioun vum Energieproduzent Engie (fréier GDF Suez).

Hei d'Schreiwes:

Déjeuner du Conseil d’administration de la Fondation ENGIE

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse a été l’invitée d’honneur de Madame Isabelle Kocher le jeudi 6 février au déjeuner annuel de la Fondation ENGIE, un partenaire privilégié de l’a.s.b.l. Stand Speak Rise Up!.

S.A.R. la Grande-Duchesse était entourée de grandes personnalités engagées dans le domaine social, écologique et culturel, parmi eux M. Jacques Attali, le Général Jean-Louis Georgelin, M. Jean-Louis Boorlo ou encore Mme Sophie Cluzel.

Durant le déjeuner la Grande-Duchesse a pris la parole pour mettre en avant le rôle fédérateur de l’association dont l’objectif est de dénoncer les violences sexuelles comme arme de guerre à travers le monde. La Grande-Duchesse a également présenté les dernières avancées de l’association notamment en annonçant le premier projet concret qu’est la construction d’une maison pour orphelins nés du viol, incluant un plan de formation et un accompagnement psychologique et social.

Son discours a aussi salué le rôle essentiel joué par les entreprises luxembourgeoises qui ont contribué à la concrétisation du Forum Stand Speak Rise Up! en mars 2019. Ces acteurs majeurs demeurent des partenaires-clés dans la mise en oeuvre des actions sur le terrain. La Grande-Duchesse a aussi profité de l’occasion pour remercier la Fondation ENGIE, qui a apporté son soutien durant le Forum Stand Speak Rise Up! et qui continue de soutenir les projets de l’association.

La Fondation ENGIE s’engage depuis de nombreuses années auprès d’organisations non gouvernementales et d’associations portées par des femmes ou soutenant la cause des femmes. La Fondation ENGIE accompagne notamment Dr Denis Mukwege, membre du conseil d’administration de l’association Stand Speak Rise Up!, pour venir en aide aux femmes survivantes de violences sexuelles grâce au reengineering des installations électriques de l’Hôpital de Panzi en République Démocratique du Congo. Cette convention a d’ailleurs été signée le 27 mars 2019, lors du Forum Stand Speak Rise Up!.