De Japaner Chitetsu Watanabe ass mat 112 Joer offiziell den eelste Mann vun der Welt. Ma wat ass eigentlech d'Rezept fir e laangt Liewen?

De Chitetsu Watanabe ass 1907 a Japan, als Éischte vun am Ganzen 8 Gesëschter, op d'Welt komm a lieft den Ament an engem Altersheem a Joetsu. Am Interview mat enger lokaler Zeitung huet hie säi Geheimnis fir e laangt Liewe verroden: Sech net rose maache loossen an ëmmer e Laachen am Gesiicht hunn.

De Pensionär, dee bis leschte Summer all Dag Sports- a Mediatiounsübunge gemaach huet, ass mëttlerweil méi roueg ginn. Seng Haaptbeschäftegungen elo: Origami a Kalligraphie.

Och de Johannes Heesters, deen 2011 am Alter vun 108 Joer gestuerwen ass, hat emol gesot, dass nieft engem disziplinéierte a gesonde Liewen, virun allem eng positiv Astellung d'Geheimnis vum héijen Alter wier.

Héiert ee sech d'Rotschléi vun anere Mënschen iwwer 100 Joer un, sinn déi nawell individuell:

Fir den 1986 mat 120 Joer verstuerwenen Izumi Shigechiyo war haart Aarbecht de Schlëssel fir säin Alter. Hien stoung mat 98 nach um Feld ze schaffen an huet sech eréischt mat 106 Joer zur Rou gesat. Säi Liewens-Motto: Fréi opstoen an eng kleng Drëpp virum schlofe goen.

D'Jeanne Louise Calment (1997†), déi souguer op 122 Joer koum, huet op hir Ernärung geschwuer: Vill Knuewelek, Olivenueleg a Porto.

Ganz "wëll" huet et den Englänner Henry Allingham gedriwwen. Hien ass 2009 mat 113 Joer gestuerwen a säi Rezept war: "Zigaretten, Whisky a wëll, wëll Fraen".

Änlech huet dat den Ukrainer Grigori Nestor (2007†) gesinn, deen 116 Joer al gouf. Hie gouf eegenen Aussoe just esou al, well e sech ni bestuet huet a sech der "nervlecher Belaaschtung vun engem Familljeliewen net ausgesat huet".