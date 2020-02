D'Gecke si lass: weltwäit gëtt den Ament Fuesent gefeiert.

E Mëttwoch wa den Optakt vum Karneval zu Rio. Um Donneschdeg fänkt d’Stroossefuesent an Däitschland un, dat wéi gewinnt haaptsächlech an den Héichbuergen zu Mainz, zu Köln an zu Düsseldorf. Hei heescht et Weiberfastnacht. Eleng an der Alstad zu Köln gi sech um Donneschdeg zéngdausende Leit erwaart. Dofir wäert d’Police de Beräich ëm den Heumarkt och verstäerkt sécheren.