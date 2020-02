Den 20.2.2020 ass en Datum, wat ee sech gutt verhale kann. Dofir war et och fir vill Koppelen e Wonsch-Dag fir hir Hochzäit.

Grad an der Haaptstad hu sech dofir och aussergewéinlech vill Leit d’Jo-Wuert ginn.

De ganzen Nomëtteg iwwer sinn um Donneschdeg méi Koppelen wéi soss an der Gemeng an an ausgaangen, fir sech d'Jo-Wuert ze ginn.

De Choix vum Datum war fir verschiddener Zoufall, anerer hu bal e Joer am viraus schonns genee dësen Dag reservéiert gehat.

Sou oder sou, mat 7 Hochzäiten an der Gemeng war een hei souzesoen "Sold out".