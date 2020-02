De Fuesgecken zu Köln huet de staarke Wand jo e Sonndeg e Stréch duerch d'Rechnung gezunn. 2 Parade goufen ofgesot.

Anescht zu Dikrech, wou d'Boken de Sonndeg de Mëtteg sécher och léiwer a bessere Wiederkonditiounen duerch d'Stroosse gezu wieren. De Spaass huet ee sech op der Dikrecher Kavalkad nawell net huele gelooss.

58 Gruppen waren dëst Joer beim Cortège vun der Dikrecher Kavalkad dobäi. Nieft Konfetti an Kamelle gouf et awer och deen een oder anere politesche Message.

"Et sinn der puer dobäi, déi och politesch Themen opgegraff hu wéi d’Villa Traversini, de Brexit an d’Gaardenhaischen, wat jo och dëst Joer Thema war.", esou de Romain Schanck.

Fuesent ass politesch, ma et géing awer virun allem dorëms goen, d’Politik mat Spaass a Witz ze verbannen.

"Fuesent ass a mengen Aen nach ëmmer hautdesdaags politesch, mä et soll spaasseg bleiwen. Dofir hu mir de Superjhemp mat derbäi geholl, fir et awer nach witzeg ze halen.", erkläert de Laurent Thunus vum Fuesveräin Larifari.

"Mir huelen dat Ganzt u sech éischter op d’Schëpp, et geet awer och ganz vill ëm eis selwer, fir eis selwer ze feieren a mat de Leit ze feieren. Eise politesche Statement ass elo manner offensiv. Et ass éischter fir eis all zesummen. An dass mer de Geck mat de Leit kënne maachen, mä dat eben op eng positiv Aart a Weis.", betount den Nicolas Berkes vum Club des Jeunes Kruuchten.

Ma och wat d’Verkleedungen ugeet, ware keng Limitte gesat. Fir de Veräin Landjugend Uewersauer stoung bei der Sich no der richteger Verkleedung virun allem de Spaass am Virdergrond.

"Mir wollten emol ee Joer all gläich kommen, eenheetlech. A mir weisen d’Uewersauer Klouschter, fir och eis Gemeinschaft ze weisen. Mir wëllen einfach feieren, all als Nonnen, well dat ebe gutt gepasst huet. Dat mécht einfach Spaass an als Nonne verkleet, fanne mir witzeg.", esou d'Valérie Clesen vun der Landjugend Uewersauer.

An och wa sech d’Sonn de Sonndeg de Mëtteg net gewisen huet, war d’Ambiance an der Sauerstad wéi gewinnt gutt.

A fir dass d’Party och an den nächste Jore weidergeet, ass vill Aarbecht an Organisatioun néideg. De Veräin vun den Eselen aus der Sauerstad Dikrech këmmert sech elo scho fir déi 41. Kéier ëm déi traditionell Kavalkad.