Dat bescht draus maachen, ass grad d’Astellung vum Anastasia a vum Selina. Zwou Lëtzebuergerinnen déi theoretesch, well am Moment jo alles op Äis läit, grad e Studium an Italien maachen. Déi Plaz déi den Ament hei an Europa am stäerkste vun der Corona-Pandemie betraff ass. Ronn 35.000 Mënsche goufen do scho positiv op de COVID-19 getest an se krazen och schonn un der erschreckender Zuel vun 3.000 Doudeger. D’Land ass an enger Kris, an zënter dem 9. Mäerz gëllt Ausgangsspär an Italien. D’Selina an d’Anastasia goufe via Skype Live bäigeschalt.

Lëtzebuerger Studenten zu Paräis

Déi meeschten Universitéiten hunn hir Dieren zougemaach, et leeft alles souwäit iwwert den digitalen Wee.

Sou wéi dem Gil, dem Antoine, dem Charline an dem Philippe geet et warscheinlech ville Lëtzebuerger Studenten am Ausland. Déi meeschten Universitéiten hunn hir Dieren zougemaach, et leeft alles souwäit iwwert den digitalen Wee. Eigentlech kéint ee jo dann och grad sou gutt zeréck bei d'Famill op Lëtzebuerg kommen. Mee si hu sech awer dofir entscheet, weider zu Paräis ze bleiwen an dat aus verschiddene Grënn. De Philippe zum Beispill ass Medezinsstudent am 5. Joer an hie péckt am Spidol iwwerall do eng Hand mat un, wou e kann. D'Charline ass eigentlech am Gaangen e Stage ze maachen, mee muss seng Aarbecht, wéi wuel déi meescht vun eis, vun Doheem aus maachen.

Gutt, dass een do net ganz eleng ass am Haus vun de Lëtzebuerger a belsche Studenten zu Paräis. Ma och do sinn déi néideg Mesurë geholl ginn. Et dierfen ni méi wéi 4 Leit gläichzäiteg an der Kichen sinn. D'Bibliothéik an de Kinossall sinn och zou an et gëtt gekuckt, dass nach besser op d'Hygiène opgepasst gëtt, fir dass d'Corona-Kris geschwënn en Ënn huet an och d'Studenten nees zeréck op de Campus kënne goen, fir d'Schoulbänk ze drécken