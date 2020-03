Um groussherzoglechen Haff gëtt e Sonndeg Gebuertsdag gefeiert. D'Grande-Duchesse Maria Teresa kritt nämlech hir 64 Joer.

Den 22. Mäerz 1956 koum d'Grande-Duchesse zu Havana op Kuba op d'Welt. Si huet an der Schwäiz Politikwëssenschafte studéiert, wou si och de Grand-Duc Henri kennegeléiert huet. 1981 bestit sech d'Koppel. Si huet 5 Kanner.

D'Grand-Duchesse Maria Teresa setzt sech a ville Beräicher an, do zum Beispill géint d'Gewalt géint Fraen a Krichsgebidder. Enn Mäerz ass an deem Kader och een internationale Forum, deen op Initiative vun der Grande-Duchesse an d'Liewe geruff gouf. Si engagéiert sech awer och géint d'Aarmut an déi sozial Exklusioun.