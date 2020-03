Bretzelsonndeg ass dëst Joer e wéineg anescht wéi déi Jore virdrun, an dat läit net nëmmen drun, dass dëst Joer e Schaltjoer ass...

Well mir an engem Schaltjoer sinn, ass et dës Kéier jo u sech un de Fraen, eng Bretzel (oder Bratzel, wéi se op der Musel soen) ze verschenken. De Mann revanchéiert sech dofir op Ouschtersonndeg mat engem Schockelasouschteree.



Ma och beim Akafen ass dëst Joer villes anescht: mat Masken, mat Händschen an op Distanz - Corona oblige!



Zu Lënster, beim Duarte, gouf extra un der frëscher Loft verkaaft.

Eng Traditioun

Bis Mëtt vum 20. Joerhonnert war de Brauch vrun allem an den Dierfer bei der Musel a Sauer verbreet, wou een amplaz Bretzel gären och Bratzel seet, gëtt mëttlerweil awer iwwerall am Land ugewannt.