D'Gewënnzuele vun der Euro-Millions-Zéiung vum 24. Mäerz 2020 sinn: 7 / 12 / 26 / 30 / 33 mat de Stären 10 an 11.

5 richteg Zuelen an 2 Stären hat keng Persoun an och 5 Zuelen an 1 Stär hat kee richteg.

7 Leit hate 5 Richteger a kee Stär. Dat geet duer, fir ronn 50.000 Euro ze gewannen.

Déi komplett Iwwersiicht fannt dir op https://www.rtl.lu/info/loterie

Fir d'Zéiung vum 27. Mäerz 2020 si viraussiichtlech 24 Milliounen Euro am Jackpot.