Am Live! Planet People geet et e Freideg den Owend ëm e Paschtouer, eng Déierendoktesch an e Museker.

Mir all hunn entre-temps iergendwéi geléiert mat der neier Situatioun sou gutt et geet eens ze ginn. Am Live! planet people sinn 3 Leit, déi normalerweis vill Kontakt mat dobaussen haten, awer och elo eng Zort Virbildfunktioun hunn. Jidderee vun hinnen an engem aneren Beräich.

Den Edmond Ries ass e Paschtouer, deen normalerweis gären no bei de Leit ass. De Moment geet dat net. Hie proposéiert "Ora et labora", biet a schaff. Elo wou d'Kierchen zou sinn an déi grouss Fester wéi Ouschteren, d'Kommunioun an och d'Oktav net esou gehale ginn, wéi mir et gewinnt sinn? Wéi ass et mat de Begriefnisser a wéi mat der Beicht?

Dr Romi Roth ass Déierendoktesch a praktizéiert zanter 1985 hei am Land. Si mengt, dass d'Hausdéieren eis och an dësem Moment e gudde Frënd sinn. Normalerweis kuckt si no eise Muppen a Kazen a mécht d'Famill frou, wa se hinnen hëllef kann. Awer wat mécht een elo, wa sengem Déierchen eppes feelt, a wéi muss ee soss op d'Besoinen vun den Hausdéieren agoen?

De Luc Guillaume ass e Véierel vum Museksgrupp Dëppegéisser. Den 3-fache Papp schafft op der Bunn an zielt eis wéi en dat ënner een Hutt kritt. Mat hiren Texter versiche se ëmmer gutt Laun ze maachen, awer halen de Fanger och dohinner, wou eppes schif leeft. Dëppegéisser gëtt et dëst Joer 15 Joer. Dat sollt grouss gefeiert ginn, mee d'Fest muss waarden. Elo hu se gutt Zäit, fir sech nei Lidder afalen ze loossen, a vläicht ginn déi och nees zum Hit wéi "d'Liewen ass kee Kichelchen".