Am US-Bundesstaat Florida hat e Wiert Gléck am Ongléck. Virun der Fermeture vu sengem Restaurant wéinst der Corona-Pandemie huet et nach emol gerabbelt ...

... an zwar an der Keess! Et war e grousse Gest, wéi ee Restaurant am US-Bundesstaat Florida d'Diere wéinst dem Coronavirus huet missen zoumaachen an de leschte Gaascht e Pak Sue vun 10.000 US-Dollar op den Dësch geluecht huet. An der Stad Naples huet e Mann d'Suen a bor als Drénkgeld do gelooss, dat sech déi 20 Mataarbechter dunn ënnereneen opdeele konnten. Jidderee goung deemno mat engem extra Drénkgeld vu 500 Dollar an de Corona-Shutdown. "Trotz all den negativen Nouvellen, déi den Ament uechter d'Welt ginn, ginn et ëmmer nach wierklech fantastesch Mënschen.", dëst huet de Restaurantsbesëtzer op Facebook geschriwwen.