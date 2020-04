Vill Leit hunn eis hir sonneg a flott Fréijoers-Momenter op dësem Weekend erageschéckt. Mir wëllen iech déi natierlech net virenthalen.

D'Sonn laacht an d'Villercher sangen, bei esou lackelegen Temperaturen zitt et effektiv vill Leit eraus an d'Natur. Och zu Corona-Zäiten dierf een dat, eleng wuelverstanen an andeems een d'sozial Distanz respektéiert.

Bis e Freideg soll eis dat waarmt Fréijoerswieder sécher erhale bleiwen, mat Dagestemperaturen tëscht 17 an 23 Grad.

Impressioune bei engem Spadséiergang (04.04.20) © Paul Theisen