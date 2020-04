An de leschte Wochen huet sech d'Grande-Duchesse am Kampf géint de Covid-19 engagéiert, och fir d'Organisatiounen, déi si schonn zanter Joren ënnerstëtzt.

D'Fondation Cancer läit der Grand-Duchesse besonnesch um Häerz. No ganz villen Echange mat der Directrice vun der Fondatioun, ass et hir e grousst Uleies och mat de Patienten ze schwätzen, hinnen am Gespréich Courage kënnen zouzeschwätzen a fir si do ze sinn. Och dem Personal seet d'Grande-Duchesse Merci, fir hir Aarbecht an hiert Engagement.