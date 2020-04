Den däitschen Acteur Ron Holzschuh ass e Méindeg no laanger Krankheet am Alter vu 50 Joer gestuerwen.

Dat huet säi Management "Radio Zwickau" confirméiert an och den däitschen RTL huet iwwert den Doud vum Schauspiller bericht. Zanter 2019 huet hien an der Serie "Alles was zählt" d'Roll vum Niclas Nadolny gespillt.

Hien huet ënnert anerem bei "Verbotene Liebe" oder "Eine wie keine" matgespillt an ass och an enger Gaaschtroll an der Serie "Unter Uns" opgetrueden.