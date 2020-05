Den Tesla-Grënner Elon Musk a seng Frëndin, d'Sängerin Grimes, hunn hiert éischt Kand kritt.

"Der Mama an dem Puppelche ginn et gutt", huet den US-Entreprener e Méindeg op Twitter geschriwwen. Iwwert d'Geschlecht vum Kand gouf et keng Detailer.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Zanter 2018 sinn den Elon Mask an d'Grimes zesummen. Fir déi 32 Joer al Claire Boucher ass et dat éischt Kand. Den Tesla-Chef huet scho 5 Bouwen. Hien ass 3 Mol gescheet, 2 Mol vun där selwechter Fra.

D'Grimes hat am Januar annoncéiert, och op Twitter, dass si schwanger wier. Ënnert enger Uewen-ouni-Foto mat Babybauch huet si geschriwwen: "schwanger ze sinn, ass e wëllen, krichsänlechen Zoustand".