En Datum, deen een net verpassen dierf: de 16. Mee ass nees Vollgas ugesot!

D'Organisateure vum Stall hu sech vun der Corona-Kris net ënnerkréie gelooss. 120 Minutte Malle-Feeling, 120 Minutte gutt Stëmmung, 120 Minutte Vollgas - an dat an den eegene 4 Wänn. Dat ass de Motto vun der Corona-Editioun vun "Am Stall 2020".

Een eemolegt Live-Event, dat een op kee Fall verpassen dierf! Tëscht 18 an 20 Auer streame mir live op RTL d'Optrëtter vu Stëmmungskanoune wéi dem Mickie Krause, Ikke Hüftgold, Lorenz Büffel oder Hoffi-Zambezi.

Feiert och Dir mat a schéckt Är Liblingsfoto aus dem Stall oder wärend der Corona-Party bei Iech Doheem via Mail op foto@amstall.lu eran.

Doheem bleiwe muss net onbedéngt langweileg sinn. Mir bréngen d'Stëmmung bei Iech heem!

