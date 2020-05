D'Gewënnzuele vun der Euro-Millions-Zéiung vum 15. Mee 2020 sinn: 11 / 23 / 32 / 34 / 39 mat de Stären 1 a 6.

5 richteg Zuelen an 2 Stären hat déi Kéier eng Persoun an déi knackt also den Jackpot. Deemno kann déi Persoun sech iwwer 72,9 Milliounen Euro freeën.

5 richteg Zuelen an 1 Stär hat och nach eng Persoun, dat geet deen Ament emol nach duer, fir iwwer 500.000 Euro ze gewannen.

6 Persounen hate 5 richteg Zuelen a kee Stär a kënne sech nach iwwer 22. Euro freeën.

Fir d'Zéiung vum 19. Mee 2020 si viraussiichtlech 17 Milliounen Euro am Jackpot.

Kontrolléiert hei Är Zuelen!