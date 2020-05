E Freideg fänkt d'Päischtvakanz un an dat ass fir vill Leit soss ëmmer, an de méi normalen Zäiten, e gudde Grond gewiescht, fir an d'Vakanz ze fueren.

Dëst Joer hat ee scho bal net méi dru gegleeft. Ma déi éischt Passagéier wäerten e Freideg de Moien nees um Findel passéieren. A mat den openee Grenze fir an Däitschland huet een och mam Auto alt e klenge Choix. Mee traut ee sech iwwerhaapt grad, an en anert Land ze reesen a wéi ass d’Demande dobausse fir Auslandsreesen?

Nodeems de "Bleif Doheem" offiziell opgehuewe gouf, mierkt een, dass d’Leit nees lues a lues sech eraus trauen a mat den oppenen Terrassen uechter d’Stad an aner Plaze vum Land, kritt een och ëmmer méi de Feeling vun der Vakanz. Fir déi eng läit Vakanz am Ausland nach immens wäit ewech, ma anerer wëlle virun allem elo awer vun der Päischtvakanz profitéieren a sech nees iwwert d’Grenzen eraus op nei Plaze woen.

An d’Demande ass do. Souwuel op Säite vum ACL, wou ëmmer méi Leit nofroen, wéi se am beschten iwwer d’Grenze kommen, fir op hir Destinatioun ze kommen, ma och an de Reesagencë ginn elo net méi just Vakanzen ëmgebucht oder komplett ofgesot. Et deet sech eppes am Tourismussecteur. Ma an awer zécken nach vill Leit a schécken elo emol déi éischt Couragéiert vir, fir de Bols ze fillen. No der Päischtvakanz wäerte mir da méi wëssen.