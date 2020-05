Et gëtt een Trick, fir den Handy trotz Mask mat der Gesiichtserkennung ze entspären. RTL huet dat Ganzt emol getest.

Déi sanitär Kris huet eis Gewunnechte schéin op d’Kopp geheit. An dat fänkt beim Droe vun de Masken, respektiv vum Mondschutz, un.

Net nëmmen eng Erausfuerderung, fir am Alldag dermadder ëmzegoen, mä vläicht ass et Iech och scho mol passéiert, et versteet een d’Leit net esou gutt an et erkennt ee se och net ëmmer.

Abee sou geet et och eisem Smartphone. Mat enger verdeckter Gesiichtshalschent léisst den Handy sech nämlech leider net via Gesiichtserkennung entspären. Mä et gëtt een Trick. Mir hunn e getest.