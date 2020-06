All Joer um zweete Sonndeg am Juni ass fir d'Mammen hei am Land e bësse méi e speziellen Dag: Et ass Mammendag.

Den Ursprong vum Mammendag léisst sech bis zu de Veréierungsrituale vun der Gëttin Rhea am anticke Griicheland zeréckverfollegen. Och bei de Réimer geet dëse Brauch aus dem Kybele- an Atttiskult ervir.

An Europa sinn an den 1860er Jore verschidde Fraebeweegungen a Fraeveräiner entstanen, déi sech net just fir de Fridden agesat hunn, mä och fir méi Fraerechter an eng besser Bildung fir Meedercher. Spéider, an den 1890er Joren, gouf dunn den internationale Fraerot gegrënnt, dee sech och fir d'Unerkennung vun de Mammen agesat huet.

A senger haiteger Form gouf de Mammendag vun der englescher an US-amerikanescher Fraebeweegung gepräägt. D'US-Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis hat 1865 d'Mammebeweegung "Mothers Friendship Day" gegrënnt. Op den organiséierten "Mothers Day Meetings" konnte Mamme sech austauschen. Hir Duechter, Anna Marie Jarvis, huet den 12. Mee 1907, um 2. Stiefesdag vun hirer Mamm, eng Gedenkgottesdéngscht organiséiert, mat der Iddi dësen Dag als "Dag vun der Mamm" unerkannt ze kréien.

Um drëtte Stiefesdag, also 1908, gouf den Dag eng éischte Kéier offiziell als Mammendag begaangen. No der Priedegt hat d'Anna Jarvis wäiss a rout Oeilleten verdeelt, d'Liblingsblumme vun hirer Mamm. Déi rout sollten déi Mamme éieren, déi liewen, déi wäiss, déi Mammen, déi scho gestuerwe sinn.

Dës Feier gouf bäibehalen an 1914 offiziell als Mammendag unerkannt, deen dunn och an anere Länner gefeiert gouf. Zu Lëtzebuerg gouf de Mammendag 1927 eng éischte Kéier gefeiert, an d'Liewe geruff vun der Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer.