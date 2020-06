Déi goufen nämlech, einfach esou an engem Zuch vergiess, dee vu St. Gallen op Luzern gefuer ass.

Dat ass schonn am Oktober zejoert gewiescht, mä well de Proprietär trotz intensive Recherchen net fonnt gouf, gëtt elo och mat der Hëllef vun der Presse no him gesicht.

De Besëtzer huet 5 Joer Zäit, fir säi Gold beim Parquet vu Luzern zeréckzefroen. Et huet ëmmerhin e Wäert vun 170.000 Euro, heescht et an der Schwäizer Presse.

Jee no Goldpräis sinn dat tëschent 3,4 an 3,8 Kilo.