Déi lescht Méint hu bewisen, datt et vill verschidde Beruffsgruppe ginn, déi fir d'Liewen an d'Iwwerliewen essentiell sinn.

Et ware ganz vill Leit aus de verschiddenste Sparten, déi wärend dem Confinement vun der Corona-Kris all Dag am Asaz waren an domadder et der Populatioun erlaabt hunn, esou gesond a gutt wéi iergendwéi méiglech duerch dës Zäit ze kommen. All deene Leit vun hei aus e grousse Merci fir hiren Asaz.

Vun Iech wëlle mer awer elo wëssen, u wat fir eng Beruffsgruppen Dir direkt denkt, wa mer vun essentiell a wichteg schwätzen? Wéi engen anere Beruffsgruppe wëllt Dir donieft nach Merci soen, fir hiren Asaz an hir Aarbecht?

Maacht mat bei eiser klenger Ëmfro

Eis Ëmfro leeft bis de 17. Juni um 12 Auer.