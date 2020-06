Wann näischt hëlleft, da maacht Yoga. Esou huet sech den indesche Staatschef Narendra Modi iwwer YouTube un d'Leit op der ganzer Welt geriicht.

Um Weltyogadag seet den indesche Premierminister Narendra Modi, datt Yoga op vill Manéiere géif géint d'Pandemie hëllefen. Et wier ee "Schutzschëld" fir d'Immunsystem an dat wier elo immens wichteg, well et nach keng Impfung gëtt.

Yoga géif dem Immunsystem, ma och der mentaler Stäerkt hëllefen, duerch d'Corona-Kris ze kommen. Et wier eng Form vu präventiver Medezin fir Kierper a Geescht. Hie begréisst och déi "innovativ Manéieren", wéi d'Yogien am Confinement a mam "Social distancing" weider zesumme Yoga gemaach hunn.

Den indesche Premier mécht selwer immens gär Yoga. Wéi hien 2014 gewielt gouf, huet hien esouguer een neie Ministère kreéiert: dee fir d'Promotioun vu Yoga, Ayurveda an den traditionellen indesche Methode fir d'Gesondheet. Et war och de Modi, deen der Weltgesondheetsorganisatioun de Weltyogadag virgeschloen an organiséiert huet. Dee gëtt et zanter 2015 a gëtt den 21. Juni gefeiert.

Dëst Joer huet de Narendra Modi jiddereen dozou opgefuerdert, doheem Yoga ze maachen a sech net mat anere Leit dofir ze versammelen. A wie weess, spirituell Stäerkt ass vläicht elo guer net esou verkéiert.