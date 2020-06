Tëscht Metz a Stroossbuerg läit een Déierepark, deen d’Leit net just wärend dem Dag, mä och fir ze iwwernuechten, empfänkt.

1980 hunn d’Liliane an de Gérald Singer op hirem Agrarland den Déierepark Sainte-Croix gegrënnt. Hier Iddi war et, de Visiteuren déi europäesch Fauna méi no ze bréngen. Ënnert den éischte groussen Déiere war den Hirsch. 1986 koum den éischte Ruddel un europäesche groe Wëllef dobäi. Haut zielt de Park ëm déi 1.500 Déiere vun 130 verschiddenen Aarten. Net méi just aus Europa, mä och vun anere Kontinenten.

Virun 10 Joer huet de Park entscheet, an eng nei Geschäftsiddi ze investéieren. Als éischten Déierepark an Europa huet e Chaleten am Park gebaut an de Visiteuren d'Méiglechkeet gebueden, eng Nuecht bei den Déieren ze verbréngen. Haut zielt de Park der 46 Stéck.

Am meeschte gefrot sinn déi Chaleten, vun deenen een op d’Wëllef gesäit. Et sollt ee sech awer net erwaarden, dass d’Déieren déi ganzen Zäit virun der Fënster vun der Hütt géife bleiwen, seet den Déierefleeger Marc Quessada. Hei kritt een eben d’Chance, d’Déieren an engem natierlechen Ëmfeld ze beobachten, wou se zwar agespaart sinn, mä een hinnen ee groussen, natierleche Fräiraum bitt. De Parc erstreckt sech op 120 Hektar.

Wëllef kann een allerdéngs och hei zu Lëtzebuerg gesinn. Am Beetebuerger Park, deen den 1. Juli erëm seng Dieren opmécht, hu se Polarwëllef. Am Naturmusée kann ee 4 verschidden Aarte vu Wëllef gesinn, dës sinn allerdéngs net méi lieweg. Hei ginn och verschidden Aktivitéite fir Kanner a Schoulklassen ugebueden, fir iwwert de Wollef ze informéieren.