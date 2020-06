Aus enger Aktioun, fir géint zoue Grenzen ze protestéieren, ass een exzeptionellen Tour um Vëlo zesumme mat engem Minister ginn.

800 Kilometer huet d'Anne Van Wetteren mam Vëlo gemaach, vun Hamburg bis Heem op Uewerpallen. Eng Aktioun, fir géint déi zoue Grenze wärend dem Confinement ze protestéieren, och, well si selwer betraff war.

Iwwer hir Aktioun ass d'Anne Van Wetteren am Talkmagazin "Live! Planet People" méi an den Detail gaangen, a wéi den Zoufall et sou wëll, war deen Owend och de Lëtzebuerger Ausseminister zougeschalt, selwer e begeeschterte Vëlosfuerer.

Live! Planet People Den Talkmagazin um Freidegowend, e flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.

Um 7. Dag, no 812 Kilometer huet sech d'Anne, a wéi et selwer zouginn huet, e Fan vum Lëtzebuerger Ausseminister, a sengem Video-Tagebuch och an engem perséinleche Message un de Jean Asselborn geriicht. Dat war d'Stéchwuert fir eng nei Iddi: Wisou net emol zesummen en Tour mam Vëlo maachen?

Ee Mount no der Emissioun op RTL Télé Lëtzebuerg war et souwäit, d'Anne an de Jean Asselborn sinn zesummen op de Suedel geklommen an hunn e Tour duerch d'Ländche gemaach. A wéi de Lëtzebuerger Minister betount, alles covid-conform.

Vu Stengefort goung et fir den Ausseminister iwwer Miersch bis op Dikrech. Vun do aus ass d'Anne matgefuer ënner anerem duerch d'Fiels bis op Stuppecht, Luerenzweiler a Miersch, duerno goung den Tour nees getrennt Heem. Um Enn waren et 66 Kilometer fir d'Anne an 115 Kilometer fir eise sportleche Minister.