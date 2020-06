De franséische Kosmetik-Hiersteller wëll enger Partie Produiten eng aner Bezeechnung ginn. Dohannert stécht déi aktuell Rassismus-Debatt.

E Sonndeg huet L'Oréal der Noriichtenagence DPA confirméiert, Wierder wéi "ophellen" a "bleechen" vun hire Produiten erofzehuelen. Vu wéini un dës Reegelung gëllt, gouf awer net matgedeelt.

No Konzerner wéi Johnson & Johnson an Unilever huet och de Kosmetik-Gigant ugekënnegt, Nimm aus dem Sortiment ze huelen, déi eng hell, respektiv wäiss Haut als Schéinheetsideal propagéieren. Unilever gouf zum Beispill ëmmer nees fir hir Crème "Fair and Lovely" kritiséiert. An de leschte puer Woche goufen dowéinst esouguer 2 Petitiounen agereecht. Zil wier et, e villfältegt Schéinheetsideal ze vermaarte mat ënnerschiddlechen Hautfaarwen.

Och déi US-amerikanesch Chaîne Walmart huet missen am Kontext vu Rassismus-Virwërf reagéieren. Si huet annoncéiert, Schéinheetsproduite fir Schwaarzer net méi hannert gliese Vitrinnen ze stellen. Walmart krut nämlech virgehäit, eng ganz Bevëlkerungsgrupp als potentiell Déiwen duerstellen.

De Wonsch no heller Haut als geféierlechen Trend

An enger Abberzuel Länner an Asien an Afrika si Produite bei Frae ganz beléift, déi verspriechen, d'Haut opzehellen. Der Weltgesondheetsorganisatioun no géingen a Südafrika a Senegal ronn een Drëttel vun alle Fraen op esou Artikelen zeréckgräifen. Am Togo sinn et esouguer zwee Drëttel vun alle Fraen an am Nigera bal 80 Prozent. Ongeféierlech ass dësen Trend allerdéngs net: vill Bleech-Crèmen enthale gëfteg Substanze wéi Steroiden, Bläi oder Quecksëlwer. Dowéinst sinn dës Mëttel a verschiddene Länner, wéi zum Beispill a Ghana verbueden.