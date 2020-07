De Reitsportler Nicolas Wagner ass matten an de Preparative fir d'Olypmesch Spiller 2021. Beim Training krut hie lo Besuch vum Ierfgroussherzog Guillaume.

Den 28 Joer alen Nicolas Wagner ass d'Hoffnung fir Lëtzebuerg, wann hien d'nächst Joer zu Tokio mat sengem Päerd an d'Kompetitioun vun den Olympesche Spiller wäert goen. Den Ament ass de Lëtzebuerger matten an de Preparativen, fir de Grand-Duché zu Tokio esou gutt wéi méiglech ze vertrieden.

En dach méi aussergewéinleche Besuch krut den zukünftegen Olympionik kierzlech, wéi den Ierfgroussherzog Guillaume op Besuch komm ass, fir sech d'Trainingstechnicken am Detail vum Reitsportler erklären ze loossen. A wéi den Trounfollger schonn do war, huet hien et sech dunn och net huele gelooss, fir sech selwer als Dressurreider ze probéieren.

Curieux, le Prince Guillaume s’est informé sur la préparation de l’athlète en vue des JO de 2021. Des entrainements et compétitions rythmeront le quotidien du cavalier et de sa monture pour les mois à venir. Duo qui a notamment remporté un concours fin juin. © CGD / S.Margue pic.twitter.com/B8MSSVGCiU — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) July 2, 2020

Ma och d'Dressurreider bloufe vun der Corona-Kris net verschount. No enger Paus vu ronn 4 Méint konnt den Nicolas Wagner allerdéngs rezent nees mat gudde Leeschtungen iwwerzeegen. Esou huet de Lëtzebuerger de Grand Prix Special CDI3* zu Mariakalnok an Ungarn fir sech kënnen entscheeden.