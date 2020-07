Dir fillt Iech wuel am Waasser a wëllt eppes Neies ausprobéieren? Dann huet een zu Lëtzebuerg méi wéi eng Méiglechkeet.

Waasser-Aktivitéite si virun allem am Summer extrem beléift, ma op der Musel kann ee schonn zanter laangem Waassersport bedreiwen, zum Beispill am Ski Nautique zu Gréiwemaacher. D’Karin an d’Ilse Nyhof sinn hollännesch Bloggerinnen an testen am groussen Ganzen ëmmer gär méi extrem Sportaarten an dëst Joer, wat een alles esou iwwert déi hollännesch Grenz eraus maache kann. Wakeboarde stoung dës kéier mat op hirer Lëscht.

Et gëtt awer eng Alternativ dozou , bei deem manner Opwand gefrot ass, an dat ass, wann ee sech vun engem Seel elektresch zéien léisst.

Zu Riol, nieft Tréier, gëtt et den Triolago Park. Zanter e puer Joer ass de Jerry Fenno hei zoustänneg. Hie steiert d'Maschinn, eng Zort Kabel-System, wou een da mat engem Seelzuch 690 Meter wäit am Krees gezu gëtt. Dobäi huet een ënnerwee 11 Mol d’Méiglechkeet, fir iwwert en Obstakel ze sprangen oder Tricken ze maachen.

Hei brauch een also kee Boot, kee Chauffer an et kann een onënnerbrach ronderëm fueren, natierlech net fir näischt.

Wat elo besser ass, respektiv méi Spaass mécht, dat muss jidderee fir sech decidéieren.

Wie fäert, dass en hannert engem Boot net aus dem Waasser kënnt, fir deen bitt sech den Triolago Park, fir ze üben, natierlech besser un. Méi einfach ass et net onbedéngt, Ulaf-Problemer ginn et och do an d'Gefor, sech ze blesséieren - ob mat oder ouni Boot - bestinn och hei.

wien elo virwëtzeg ginn ass, dierf gär selwer testen, wat engem besser läit, mat Boot oder ouni, Spaass maache béid Varianten.