Zanter dem Coronavirus ass de Mënsch nees op den Drotiesel komm. Ëmmer méi Leit hunn de Vëlo nees "nei" entdeckt an och vläicht een neien ugeschaaft.

Dobäi kënnt, datt den E-Bike elo och ëmmer méi bei de Geleeënheets-Vëlosfuerer beléift gëtt. Sief et, fir net ze schweessen, wann et op d'Aarbecht geet oder well een einfach d'Vëlofuere genéisse wëll. Mä firwat sinn d'Leit elo bemol esou op de Vëlo komm, wat gëtt am meeschte kaf a wéi vill gi mer aus fir en neien Drotiesel?

Wann een elo als Client duerch de Buttek geet, gesäit et eidel aus. D'Butteker hu wuel an de leschte Jore gemierkt, datt ëm dës Saison ëmmer méi verkaaft gëtt an d'Nofro klëmmt. An awer war et dëst Joer aneschters.

Mir wëlle wëssen, wat d'Leit dann elo am meeschte kafen. Fuere se gär op der Strooss oder huet deen een oder deen anere vläicht awer d'Natur nees duerch de Confinement entdeckt a wëll léiwer e Mountainbike fir an de Bësch?

D'Meenunge ginn hei auserneen.

Wat den Undrang ugeet, huet sech u sech net vill geännert an awer bleift de Problem, datt d'Regaler den Ament eidel bleiwen, well och zu de Confinements-Zäiten d'Fabricken net méi produzéiert hunn. A wa se produzéiert hunn, dann nëmmen deels.

Mä wéi gesäit et um Occasiounsmaart aus?

Occasiounsveloë kritt ee bei "Velokal", do goung den Intressi, wat den E-Bike an den normale Vëlo ugeet u sech am Allgemengen net an d'Luucht. Dat huet näischt mam Coronavirus ze dinn, mä et läit un der Primm, déi ee vum Staat kritt beim Kaf vun engem fonkelneie Vëlo, ob E-Bike oder net.