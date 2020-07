De Kanton Wallis sicht de Fidel Castro aus Kuba, eppes, dat op den éischte Bléck wuel dierft verwonneren...

Wéi et an der Annonce am Amtsblatt vum Kanton an der Schwäiz heescht, géif e Protokoll vun 300 Franken opstoen. Sollt de Kubaner net bezuelen, missten d'Autoritéiten agräifen an d'Geld beschafen.

De kuerze Message huet sech op de sozialen Netzwierker nawell vill verbreet a vill Leit zum Laache bruecht.

© Screenshot

Ma wat ass genee do lass?

De kubanesche Revolutiouns-Leader, sou vill misst gewosst sinn, ass zënter November 2016 dout, sou dass et sech wuel net ëm hien dierft dréien. Deen Fidel Orlando Castro Balado, ëm deen et hei geet, ass 32 Joer al, a kéint domadder héchstens den Enkel vum Fidel Castro sinn. Ma och dat kann net sinn, well d'Nimm vun den Elteren net mat der bekannter Castro-Famill iwwertenee stëmmen. Ma de Papp vum Beschëllegten heescht awer och Fidel Castro, wat déi ganz Saach net méi einfach mécht.

Wat de Mann elo gemaach huet, ass onkloer, ma et gëtt awer nom Mann gesicht an et schéngt net gewosst ze sinn, wou hien sech grad ophält. D'Chance dass de richtegen oder de "falsche" Fidel Castro sech an der Schwäiz nees blécke léisst, schéngt awer bei der Strof vun 300 Euro zimmlech onwarscheinlech.