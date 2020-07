Si war mat hirem Bouf op engem Bootsausfluch a Kalifornien, wollt schwamme goen a koum net méi erëm. Hire Jong gouf eleng am Boot matten um Séi entdeckt.

Sechs Deeg laang gouf no der Actrice gesicht, elo gouf hir Läich fonnt. Wéi de Policechef ausgesot huet, wier ee sech sécher, dass et sech ëm d'Naya Rivera géing handelen. D'Ermëttler ginn dovun aus, dass déi 33 Joer al Rivera duerch en Accident erdronk ass. Et hätt keng Unzeeche vu Gewalt ginn, och ee Selbstmord gouf ausgeschloss.

D'Schauspillerin hat d'Boot lëscht Woch e Mëttwoch gelount, fir mat hirem 4 Joer ale Jong iwwert de Piru-Séi ze fueren. De Bouf gouf eleng, awer onverletzt am Boot entdeckt. Hien huet der Police erzielt, seng Mamm an hie wieren am Séi schwamme gewiescht. Seng Mamm hätt him zeréck op d'Boot gehollef, ma wéi hien no hanne gekuckt hätt, hätt hie se gesinn ënnergoen.

Déi staark Stréimung kéint um Accident Schold gewiescht sinn. D'Boot wier en plus net verankert gewiescht a wuel ofgedriwwen, wéi si am Waasser waren. Si hätt just nach d'Kraaft gehat, hire Jong u Bord ze hiewen, awer net méi genuch Kraaft, fir sech selwer ze retten.

En Ekipp vu ronn 100 Mann haten deeglaang nom Naya Rivera gesicht, mat Booter, Daucher an Helikopter. Souguer e Schall-Miessapparat gouf agesat. De Séi war an där Zäit fir d'Ëffentlechkeet gespaart.

© AFP

Et ass net deen éischten Doudesfall an der fréierer Crew vun der Serie"Glee", déi 2015 ofgesat gouf. De Schauspiller Mark Salling hat sech 2018 d'Liewe geholl, e puer Wochen ier d'Urteel an enger Affär wéinst Kannerpornographie sollt annoncéiert ginn. Den Duersteller Cory Monteith ass 2013 un enger Iwwerdosis Drogen an Alkohol gestuerwen.