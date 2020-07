A Japan ass e Video, wéi ee sech am beschten a Corona-Zäiten op enger Achterbunn verhält, dat heescht ouni ze jäizen, bannent kuerzer Zäit viral gaang.

De Video gouf leschte Mount eng éischte Kéier gewisen, kuerz nodeems e Fräizäitpark nees opmaachen duerft. Zanterhier gouf de Video massiv gekuckt a gedeelt.

Am faméise Clip gesäit een 2 Mataarbechter vum Park am Waggon vun der berüümter Fujiyama-Achterbunn sëtzen. Wärend der ganzer Faart verzéie si keng Minn a gi keen Toun vu sech. An och wa sech ee vun de Männer alt emol d'Mask nees riicht zitt, bleiwen d'Männer fir de Rescht ouni dee klengsten Ausdrock. Ma nawell

Déi ganz Aktioun steet ënnert dem Motto: "Scream inside your heart" - no banne jäizen, wann ee sou wëll.

Wisou dat Ganzt?

Visiteuren hate sech beschwéiert, dass déi nei Verhalensreegelen net anzehale wieren, sou de Fräizäitpark-Bedreiwer Fujikyuko op senger Websäit. De Video ass de Beweis, dass et awer méiglech ass. Donieft géif et souguer eng Belounung ginn, wann een et tatsächlech fäerdeg bréngt "am Häerz ze jäizen". Deejéinege kritt eppes um Präis ausgedoen, wann en nach emol mat der Fujiyama-Achterbunn fiert.

An hir Aktioun geet op, d'Visiteure si méi lues. Dat confirméiert eng Porte-parole vum Park.