De Kjell Henning Bjornestad, bekannt ënnert dem Kënschtlernumm "Kjell Elvis", huet zu Oslo bei engem Gesang-Marathon matgemaach.

D'Resultat vun dësem éischter aussergewéinleche Concert léisst sech weisen. 50 Stonnen, 50 Minutten a 50 Sekonnen huet hien an engem Elvis-Kostüm Lidder vu sengem Idol gesongen an huet domat de Guinness-Weltrekord gebrach. Dee leschte Weltrekord gouf vum däitsche Museker Thomas "Curtis" Gäthje opgestallt mat iwwer 7 Stonnen Elvis Presley non-stop.

En Donneschdeg ass den Optrëtt vum Norweger lassgaangen, e Samschdeg goung en op en Enn. An enger Bar am Zentrum vun Oslo huet hien ee Lidd nom aneren performed... Fit gehalen huet sech de Kënschtler mat Uebst an Energy-Snacks.

D'Freet war nom Optrëtt riseg, an awer huet de "Kjell Elvis" NRK géintiwwer gesot: "Ech wäert dat ni méi maachen!".

Am Kader vu sengem Rekordversuch hat hien e Spendenopruff lancéiert, fir de Bau vun engem Spidol am Myanmar ze ënnerstëtzen.