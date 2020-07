Den dänesche Palais huet e Sonndeg matgedeelt, dass de Prënz Joachim vun Dänemark den Ament an engem Spidol a Frankräich behandelt gëtt.

Weider heescht et vum Palais, dass säin Zoustand stabil ass, et geet him "den Ëmstänn entspriechend gutt". Den 51 Joer ale Prënz war am Südweste vu Frankräich an der Residenz Château de Cayx an der Vakanz, wéi hien e Freideg en Hiereschlag krut.

De jéngste Jong vun der Kinnigin Margrethe II. gouf direkt mat enger Ambulanz an d'Universitéitsklinik Toulouse bruecht an do noutoperéiert. Et ass nach net kloer, wéi laang hien am Spidol bleiwe muss, erkläert d'Lene Balleby, Spriecherin vum Palais.

De Prënz Joachim ass de méi jonke Brudder vum dänesche Krounprënz Frederik. Hien ass Papp vu 4 Kanner an zanter 2008 mat senger zweeter Fra, dem Marie Cavallier, bestuet.

Schreiwes

His Royal Highness Prince Joachim was late last night admitted to Toulouse University Hospital in France. Immediately thereafter, the Prince underwent surgery for a blood clot in the brain. The operation was successful, and His Royal Highness' condition is stable.

The Royal House has no further information at this point in time, but it is the wish of Her Majesty The Queen that the public respects the privacy of the family during the hospitalization. Her Royal Highness Princess Marie is with her husband.

Dat ganzt Schreiwes kënnt Dir och op der offizieller Säit vum Palais noliesen.