D'Sonn ass do an d'Campingen an hier Schwämme sinn nees op...

Tourismus op de Lëtzebuerger Campingen - Rep. Chris Meisch

Och trotz Corona zitt et dëse Summer nees eng sëlleg Touristen op d'Campingen uechter d'Land. Déi héich Infektiounszuele loossen net jiddereen dovun ofschrecken, fir bei eis Vakanz maachen ze kommen.

Zanter deem mir vun eisen däitschen Noperen op d'orange Lëscht gesat gi sinn, hu vill däitsch Touristen en Demi-tour gemaach, an hier Reservatioune stornéiert. Ma och wann deenen Däitschen d'Loscht vergaangen ass, fir op Lëtzebuerg ze kommen, fënnt een awer nach eng Rëtsch aner Touristen op de Campingen. Dorënner och deen een oder anere Lëtzebuerger.

Den Albert Hipp, Chef vum Camping Iechternach: „Dat Haaptsächlecht wat mir hunn, sinn eben d'Belsch an d'Hollänner an déi Däitsch sinn d'läscht Woch alleguer fortgaangen. Mir hunn och vill Annulatioune kritt, déi scho d'lescht Joer reservéiert waren, déi dann duerno fortgaange sinn, oder déi dunn respektiv telefonéiert hunn an dunn gesot hunn, dass se net géife kommen.“

„Vakanz Doheem“ ass dat neit Motto, dat sech vill Lëtzebuerger zu Häerze geholl hunn. De 50 Euro Bong vir am Land Vakanz ze maachen, ass scho vun dem een oder aneren um Camping ageléist ginn: „Also déi schloe gutt an, ech menge mir kréien der ganz vill, mir hunn och hei um Camping, sou gutt an de Cottainen, sou gutt wéi an de Fässer, hu mir do gutt beluecht, awer dat haaptsächlech Lëtzebuerger. Déi 50 Euro, a mir leeë vum Syndikat och nach eng Kéier 20 Euro och selwer drop, an dat ass een décke Succès.“

Vir verschidde Leit ass et eng Première zu Lëtzebuerg ze campen, virun allem vir deen een oder anere Lëtzebuerger, dee soss gewinnt ass, éischter an Ausland ze verreesen. Ma vill Stammclienten hu sech awer vum Corona net ofhale gelooss, fir nees ob hire gewinnte Camping ze kommen. Mir hunn nogefrot, wat hier Motivatioune sinn, an ob se sech duerch de Corona net e bëssen onwuel fillen: „Ce qu'il nous plaît c'est sutout la nature, les ballades, de marcher, on a un chien, donc on adore faire des rondonnées ici dans les bois pour changer d'air. Donc forcément on est plus isolé, on fait plus attention au distances sociales, on essaie de s'écarter un peu. Comme il y a moins de monde, c'est plus facile pour nous.“

Schwämmen a Sportsterraine sinn nees op an och trotz Corona ginn um Camping nach eng sëlleg Aktivitéite vir den Amusement ugebueden. De Grupp vun Animateuren kann duerch déi néi Beschränkungen net a voller Zuel optrieden. Se ginn a Gruppen opgedeelt, fir op deene verschiddene Campingen uechtert d'Land Animatioun ze bidden: „Dëst Joer ass et esou, dass mir just nach eng Ekipp sinn, soss war et, dass op deenen 8 Campingen 8 Ekippe goufen, déi wierklech 4 Woche wierklech non-stop Kultanimatioun maachen. Also mir hunn am Fong preparéiert, fir déi meescht Saache mat de Kanner dobaussen ze maachen, vill Spiller déi een am Fräie ka maachen, ebe Ballsportaarten, awer och gebastelt an do krute mir ebe vun de Campingen Zelter zur Verfügung gestallt an och Bänken, fir dass dat dobausse machbar ass.“

Duerch dat gutt Wieder loossen sech Animatioune vir d'Kanner a verschidde Sportaarten sécher am Freien duerchféieren a bidde souwuel fir Grouss wéi och fir Kleng eng schéin Zäit um Camping.