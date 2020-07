Virun 2 Wochen huet ee Mann zu Berlin gemierkt, dass vu sengem Puer Schong, déi hie baussen stoe gelooss hat, moies just nach een Schong do war.

Een Déif mat engem Been vläicht? Éischter onwarscheinlech.

No puer Recherchen an der Noperschaft huet sech rausgestallt, dass dat keen Eenzelfall war, mä dass munch aner Leit ee Schong geklaut kruten. No enger Sich hunn d'Hobby-Detektiven dunn den Täter op frëscher Dot erwëscht. Et huet sech rausgestallt, datt de Schong-Sammler wuertwiertlech ee Fuuss war, deen ënnert anerem sech op Laatsche vu Crocs a Birkenstock spezialiséiert hat. Nodeems d'Detektiven dem Fuuss nogaangen sinn, goufen iwwert 100 Schong fonnt. Déi konnten esou zeréck zu hirem Proprietär bruecht ginn.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

Ob lo de schlaue Fuuss sech an d'Zukunft een aneren Hobby wäert siche, steet an de Stären.