Um Internet-Event "Angelcamp" geet et drëms, wéi ee Promie de gréisste Fësch fänkt. De Rapper Sido krut duerno eng Plainte wéinst Déierequälerei vu Peta.

Nieft dem Sido krut och ënner anerem den Entertainer Jens Knossalla "Knossi" eng Plainte. Grond: Si solle Fësch gequäält hunn.

Bei der Show "Angercamp" op der Internet-Plattform Twitch gi Kaarpe gefaangen an duerno nees fräigelooss, no der Technik "Catch and Release". D'Déiereschutzorganisatioun Peta geet dovunner aus, datt d'Promien d'Leed vun den Déieren a Kaf geholl hu fir eng Show.

D'Déiere wieren duerch d'Hake blesséiert ginn an hätten u Stress gelidden, wärenddeem si an d'Kamera gehale goufen. Am Video wier ze erkennen, wéi si gelidden hätten an datt si keng Loft kritt hätten.

Peta ënnersträicht, datt am Déiereschutzgesetz steet, datt ee kengem Déier ouni gudde Grond Leed a Wéi duerf undoen. Mat der Plainte wéilt een d'Evenement "Angelcamp" stoppen.