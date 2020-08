Op engem Promo-Bild vun der däitscher Autosmark "Audi" poséiert e klengt Meedchen virum Külergrill vun engem Sportswon.

Summerkleed, Jeansjackett an e Sonnebrëll, dobäi eng Banann iessen - mam Titel: "Lets your heart beat faster - in every aspect", iwwersat: Léisst däin Häerz méi séier schloen - an aller Hisiicht.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020

Esou ass d'Opmaachung vun engem Promo-Bild vun der däitscher Autosmark "Audi", wourop ee klengt Meedche virum Külergrill vun engem Sportswon ze gesinn ass. Den Autoskonstrukteur hat d'Foto e Sonndeg um offiziellen Twitter-Account gepost. Den Tweet ass ablécklech nach online, obwuel Audi ugekënnegt hat, d'Foto net méi fir Promozwecker ze benotzen.

Bannent kierzter Zäit sinn op Twitter ëmmer méi Useren op d'Foto opmierksam ginn an hunn de bekannten Autoskonstrukteur ugegraff. D'Kritik ass virun allem an déi Richtung gaangen, datt grad kleng Kanner ëmmer nees am Stroosseverkéier iwwersi ginn, zemools well d'Gréisst vun den Autoen hautdesdaags ëmmer méi zouhuelt. Et wier deplacéiert, fir e potenziellt Affer vun engem Verkéiersaccident grad virum engem Külergrill ze weisen.

E Méindeg du koum de Mea culpa vun Audi, ouni awer ze ënnersträichen, datt engem d'Sécherheet am Stroosseverkéier immens um Häerz géif leien. Et wéilt een dann och dës Foto am Kontext vun de Reklammen op de sozialen Netzwierker net béi benotzen..

Net just Kritik wéinst Sécherheet am Stroosseverkéier

D'Kompositioun vum Bild, wou e klengt Meedchen eebe virun engem Külergrill ze gesinn ass, ass op Twitter net den eenzege Kritikpunkt. En zweeten huet sech nämlech op d'Opmaachung an d'Pos vum Kand bezunn - esou hu sech verschidde Useren un der Sexualiséierung vun der Foto gestéiert: e klengt Meedchen, lackeleg ugedoen, dat grad eng Banann ësst - déi Uebstzort, déi dacks als Phallus-Symbol benotzt gëtt.

Dës Bildkompositioun a Kombinatioun mat dem Slogan "Léisst däin Häerz méi séier schloen - an aller Hisiicht" huet d'Faass fir vill Useren definitiv un d'Iwwerlafe bruecht. Zu dëse Virwërf huet Audi sech a senger Entschëllegung net geäussert.